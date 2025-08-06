Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника обласної військової адміністрації Івана Федорова.
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Росіяни атакували Запорізьку область за допомогою керованих авіаційних бомб. Через це у регіоні пролунали вибухи у середу, 6 серпня.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника обласної військової адміністрації Івана Федорова.
Дивіться також У Харкові пролунав повторний вибух: росіяни атакували дроном "Молнія", пошкоджено АЗС