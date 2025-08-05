Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Яка причина вибуху у Харкові 5 серпня?

Увечері в вівторок, 5 серпня, у Харкові та регіоні було оголошено повітряну тривогу о 21:22.

Близько 21:26 на півночі міста пролунав вибух.

Пізніше міський голова Ігор Терехов повідомив, що ворог вдарив по Київському району дроном типу "Молнія". На жаль, є поранені.

Удар по АЗС. Є попередня інформація про постраждалих,

– додав мер Харкова.

Деталі обстрілу встановлюються.

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