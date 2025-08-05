Близько 02:00 на Харківщині була оголошена повітряна тривога через загрозу ударних дронів. Повітряні сили попереджали про рух безпілотників у напрямку Лозової, передає 24 Канал.

Дивіться також Влада пояснила, як відновлюватимуть потрощену багатоповерхівку на Осокорках у Києві

Що відомо про постраждалих внаслідок атаки на Лозову?

Вранці 5 серпня в "Укрзалізниці" розповіли, що під ударом у Лозовій опинився залізничний вокзал. Його пошкоджено. Руйнувань зазнали й інші об'єкти інфраструктури.

Більшість людей встигли пройти в укриття, однак, на жаль, не обійшлося без жертв. Загинув черговий механік одного з підрозділів, ще четверо залізничників зазнали поранень,

– поділилися в компанії.

Раніше міський голова Сергій Зеленський повідомив, що внаслідок атаки на місто, є поранені, серед яких двоє дітей.

Тим часом у ДСНС уточнили, що загалом поранено 10 людей, один чоловік загинув.

До слова, мер також заявив про ураження критичної інфраструктури, багатоповерхівок та приватного сектора. У Лозовій є перебої з водопостачанням. Без світла залишається частина міста, зокрема Авилівка, а також Катеринівський старостинський округ.

Нагадаємо, що у ніч проти 4 серпня під масованою атакою БпЛА опинилася Одеса. Там постраждали радіоринок та історична синагога.