Про це розповідає 24 Канал із посиланням на коментар голови Дарницької РДА Олександра Ковтунова.
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Як відновлюватимуть багатоповерхівку?
Російські загарбники чи не щоночі обстрілюють столицю України. Зокрема, під ударом ворога опиняється Дарницький район.
У ніч проти 28 липня окупанти атакували Київ та пошкодили багатоповерхівку. Ударною хвилею пошкоджено скління будинку з 6 по 11 поверхи. Також постраждали декілька автомобілів, що були припарковані у дворі.
Ця багатоповерхівка потребує заміни вікон. Олександр Ковтунов пояснив, що будинок відновлюватиметься за двома програмами:
- за програмою єВідновлення,
- а також через резервний фонд.
Наслідки влучання ворожого дрона у Дарницькому районі 28 липня: фото Нацполіції
Крім цього, за словами Ковтунова, нещодавно безпілотник влучив у будинок на вулиці Пчілки, пошкодивши міжквартирну стіну. Відомо, що відновлення відбуватиметься за кошти резервного фонду, а роботи виконуватиме спеціалізоване підприємство, яке має необхідну техніку та досвід.