Серед мешканців будинку є поранені. Зокрема, це 2-річна дівчинка, у якої різані рани стопи, передає 24 Канал.

Дивіться також Росія випустила по Україні 3 "Кинджали": Повітряні сили відповіли, чи влучили ракети у ціль

Що відомо про атаку на Київ 28 липня?

Один із мешканців понівеченої багатоповерхівки – Євген – поділився з журналістами пережитим.

Він зазначив, що спочатку було чути звук "Шахеда", потім те, як його збивали. Десь за дві хвилини сусід постукав в його двері.

Ми з дружиною відчинили (двері – 24 Канал) і побачили, що у нього сильна кровотеча. Увесь під'їзд був у крові, бо йому склом порізало вени,

– розповідає Євген.

Діяти треба було швидко – ременем затягнути руку сусіда, з якої витекло багато крові. На допомогу прийшла також сусідка, в якої був турнікет. Подружжя залишалося поруч із пораненим до приїзду медиків і поліції. Також вони допомагали правоохоронцям виносити сусіда по сходах, оскільки ліфти не працювали.

Цей поранений зараз у лікарні. Євген сподівається, що з ним буде усе добре.

Розповідь Євгена про порятунок сусіда: дивіться відео

До слова, окрім Києва, обстрілу дронами зазнав Кропивницький. Там пошкоджено будівлю обласної філармонії.