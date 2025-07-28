Близько 08:00 по Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через зліт ворожого МіГ-31К. Російський борт здійснив пуски трьох "Кинджалів" у напрямку Хмельницької області. Там пролунала серія вибухів, передає 24 Канал.
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Які наслідки ранкової атаки на Хмельниччину 28 липня?
Повітряні сили наголосили, що жодна з аеробалістичних ракет Х-47 М2 не досягла цілі.
Зауважимо, що ворог скерував снаряди у напрямку Старокостянтинова. Загалом уночі це місто також було центром ворожої атаки. По ньому масовано били дронами.
Військові підсумували, що окупанти в цілому запустили 324 ударні безпілотники, з яких 309 було знешкоджено. Крім того, противник застосував 4 крилаті ракети, дві з яких були збиті.
Зафіксовано влучання 2 ракет різних типів і 15 ударних БпЛА у 3 локаціях, а також падіння уламків – на кількох локаціях.