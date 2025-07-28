Около 08:00 по Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К. Российский борт осуществил пуски трех "Кинжалов" в направлении Хмельницкой области. Там раздалась серия взрывов, передает 24 Канал.

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Какие последствия утренней атаки в Хмельницкую область 28 июля?

Воздушные силы подчеркнули, что ни одна из аэробалистических ракет Х-47 М2 не достигла цели.

Заметим, что враг направил снаряды в направлении Староконстантинова. В целом ночью этот город также был центром вражеской атаки. По нему массированно били дронами.

Военные подытожили, что оккупанты запустили 324 ударных беспилотника, из которых 309 были обезврежены. Кроме того, противник применил 4 крылатые ракеты, две из которых были сбиты.

Зафиксировано попадание 2 ракет разных типов и 15 ударных БПЛА в 3 локациях, а также падение обломков – на нескольких локациях.