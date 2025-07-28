Вже незабаром стало відомо, що ворог здійснив пуски гіперзвукових ракет "Кинджал", передає 24 Канал.

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Чим ворог атакував Хмельниччину?

Моніторингові канали повідомляли про те, що противник застосував три "Кинджали". Вони через Київщину та Житомирщину рухалися у напрямку Хмельницької області.

О 08:09 на Хмельниччині пролунали вибухи. Телеграм-канали зауважили, що ціллю цього удару був Старокостянтинів. Це місто перебувало під масованою атакою цієї ночі. По ньому противник бив ударними дронами і ракетами.

О 08:58 на Хмельниччині, а саме у Старокостянтинові знову було гучно. Ворог запустив у напрямку міста ще два "Кинджали".

Нагадаємо, що вночі Росія завдала по Україні комбінований удар. Вибухи лунали у Києві, на Запоріжжі, Дніпропетровщині, Кіровоградщині.

У столиці, зокрема, уламки дронів пошкодили багатоповерхівку у Дарницькому районі. Постраждали мешканці будинку. Відомо про 5 поранених, серед яких – 2-річна дитина.

Під час нічної атаки Польща піднімала винищувачі в повітря, щоб захистити свій повітряний простір і безпеку громадян.