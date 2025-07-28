Серія вибухів пролунала у Старокостянтинові, про що писали місцеві спільноти у соціальних мережах. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

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Повітряна атака на Старокостянтинів 28 липня: що відомо?

Тривогу на Хмельниччині оголосили 28 липня вночі о 02:19. Це сталося через загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.

Також на той момент було відомо, що в небі перебуває стратегічна авіація російської армії – відтак можлива масована ракетна атака.

Місцеві спільноти у телеграмі зі Старокостянтинова ближче до 3 ранку почали писати, що навколо міста нараховують до двох десятків БпЛА ворога. Це підтверджували й моніторингові спільноти. В місті чули вибухи та роботу ППО.

А після 4 ранку у повітряний простір України залетіли крилаті ракети, запущені з бортів Ту-95МС або Ту-160 (обох видів літаків було щонайменше 6 піднято росіянами). Вони також попрямували до Старокостянтинова, і знову там чули вибухи.

Про роботу ППО та вибухи також була інформації з Києва, там щонайменше 8 постраждалих після атаки, а також із Запоріжжя та Кропивницького.

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