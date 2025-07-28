У Дарницькому районі восьмеро людей постраждали. Четверо госпіталізовано. Серед поранених – дівчинка 2 років, у якої різані рани стопи, передає 24 Канал.
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Що відомо про ураження багатоповерхівки у Києві?
Ударною хвилею пошкоджено скління багатоповерхівки з 6 по 11 поверхи.
Також пошкоджень зазнали декілька автомобілів, що припарковані у дворі будинку.
На місцях працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки. Правоохоронці фіксують черговий воєнний злочин агресора.
У мережі поширили кадри понівеченого багатоквартирного будинку.
Яка на вигляд багатоповерхівка у Києві після атаки 28 липня: дивіться відео
Наслідки прильоту ворожого дрона у Дарницькому районі: дивіться відео
Понищена квартира багатоповерхівки у Дарницькому районі: дивіться відео
Вибиті шибки у будинку в Києві: дивіться відео
Атака на Київ 28 липня / Фото поліція
До слова, 28 липня російська армія атакувала Хмельницьку область, зокрема Старокостянтинів, використовуючи дрони-камікадзе та крилаті ракети.