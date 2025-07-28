У Дарницькому районі восьмеро людей постраждали. Четверо госпіталізовано. Серед поранених – дівчинка 2 років, у якої різані рани стопи, передає 24 Канал.

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Що відомо про ураження багатоповерхівки у Києві?

Ударною хвилею пошкоджено скління багатоповерхівки з 6 по 11 поверхи.

Також пошкоджень зазнали декілька автомобілів, що припарковані у дворі будинку.

На місцях працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки. Правоохоронці фіксують черговий воєнний злочин агресора.

У мережі поширили кадри понівеченого багатоквартирного будинку.

Яка на вигляд багатоповерхівка у Києві після атаки 28 липня: дивіться відео

Наслідки прильоту ворожого дрона у Дарницькому районі: дивіться відео

Понищена квартира багатоповерхівки у Дарницькому районі: дивіться відео

Вибиті шибки у будинку в Києві: дивіться відео

Атака на Київ 28 липня / Фото поліція

До слова, 28 липня російська армія атакувала Хмельницьку область, зокрема Старокостянтинів, використовуючи дрони-камікадзе та крилаті ракети.