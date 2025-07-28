В Дарницком районе восемь человек пострадали. Четверо госпитализированы. Среди раненых – девочка 2 лет, у которой резаные раны стопы, передает 24 Канал.

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Что известно о поражении многоэтажки в Киеве?

Ударной волной повреждено остекление многоэтажки с 6 по 11 этажи.

Также повреждения получили несколько автомобилей, припаркованных во дворе дома.

На местах работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники. Правоохранители фиксируют очередное военное преступление агрессора.

В сети распространили кадры изуродованного многоквартирного дома.

Как выглядит многоэтажка в Киеве после атаки 28 июля: смотрите видео

Последствия прилета вражеского дрона в Дарницком районе: смотрите видео

Уничтоженная квартира многоэтажки в Дарницком районе: смотрите видео

Выбитые стекла в доме в Киеве: смотрите видео

Атака на Киев 28 июля / Фото полиция

К слову, 28 июля российская армия атаковала Хмельницкую область, в частности Староконстантинов, используя дроны-камикадзе и крылатые ракеты.