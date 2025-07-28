Среди жильцов дома есть раненые. В частности, это 2-летняя девочка, у которой резаные раны стопы, передает 24 Канал.

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Что известно об атаке на Киев 28 июля?

Один из жителей поврежденной многоэтажки – Евгений – поделился с журналистами пережитым.

Он отметил, что сначала был слышен звук "Шахеда", потом то, как его сбивали. Где-то через две минуты сосед постучал в его дверь.

Мы с женой открыли (дверь – 24 Канал) и увидели, что у него сильное кровотечение. Весь подъезд был в крови, потому что ему стеклом порезало вены,

– рассказывает Евгений.

Действовать надо было быстро – ремнем затянуть руку соседа, из которой вытекло много крови. На помощь пришла также соседка, у которой был турникет. Супруги оставались рядом с раненым до приезда медиков и полиции. Также они помогали правоохранителям выносить соседа по лестнице, поскольку лифты не работали.

Этот раненый сейчас в больнице. Евгений надеется, что с ним будет все хорошо.

Рассказ Евгения о спасении соседа: смотрите видео

К слову, кроме Киева, обстрелу дронами подвергся Кропивницкий. Там повреждено здание областной филармонии.