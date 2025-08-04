Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на комментарий председателя Дарницкой РГА Александра Ковтунова.

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Как будут восстанавливать многоэтажку?

Российские захватчики чуть ли не каждую ночь обстреливают столицу Украины. В частности, под ударом врага оказывается Дарницкий район.

В ночь на 28 июля оккупанты атаковали Киев и повредили многоэтажку. Ударной волной повреждено остекление дома с 6 по 11 этажи. Также пострадали несколько автомобилей, которые были припаркованы во дворе.

Эта многоэтажка нуждается в замене окон. Александр Ковтунов объяснил, что дом будет восстанавливаться по двум программам:

по программе по программе "Восстановление,

а также через резервный фонд.

Последствия попадания вражеского дрона в Дарницком районе 28 июля: фото Нацполиции

Кроме этого, по словам Ковтунова, недавно беспилотник попал в дом на улице Пчелки, повредив межквартирную стену. Известно, что восстановление будет происходить за средства резервного фонда, а работы будет выполнять специализированное предприятие, которое имеет необходимую технику и опыт.