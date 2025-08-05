Атака в ніч на 5 серпня стала наймасованішою на місто з початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Сергія Зеленського.

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Які наслідки атаки на Лозову?

За словами мера міста, близько 03:16 Росія вдарила по Лозовій. Внаслідок цього є поранені, серед яких двоє дітей. Також пошкоджена критична інфраструктура, багатоповерхівки та приватний сектор.

Працюють рятувальники, медики, екстрена допомога. Фіксуємо наслідки. Відновлюємо водопостачання. Без світла залишається частина міста, зокрема Авилівка, а також Катеринівський старостинський округ. Відбуваються зміни в транспортному сполученні,

– написав Зеленський.

Додамо, що внаслідок атаки у Лозовій тимчасово закритий залізничний вокзал. У зв'язку з цим в Укрзалізниці повідомили, що відбудуться зміни у русі приміських поїздів.

Скасовується рух поїздів:

№6852 Дубово – Харків – Пасажирський;

№6414 Харків – Пасажирський – Лозова.

Зміненим маршрутом курсуватимуть: