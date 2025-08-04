У регіоні працює ППО. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Київську ОВА.

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Що відомо про атаку "Шахедів" на Київщину?

Повітряна тривога на Київщині почала ширитися о 20:22.

Київщина (Броварський та Бориспільський райони) – загроза ударних БпЛА з Чернігівщини,

– попереджали у Повітряних силах.

О 20:44 небезпека дійшла й до Вишгородського району.

Про роботу ППО місцева влада повідомила о 20:51.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

"Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", – йдеться у повідомленні ОВА.

За оновленими даними ПС, станом на 21:05 БпЛА було зафіксовано на північному сході Київщини південно-західним/західним курсом.