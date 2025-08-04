В регионе работает ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОГА.

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Воздушная тревога на Киевщине начала распространяться в 20:22.

Киевщина (Броварской и Бориспольский районы) – угроза ударных БпЛА с Черниговщины,

– предупреждали в Воздушных силах.

В 20:44 опасность дошла и до Вышгородского района.

О работе ПВО местные власти сообщили в 20:51.

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"Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", – говорится в сообщении ОВА.

По обновленным данным ПС, по состоянию на 21:05 БпЛА был зафиксирован на северо-востоке Киевщины юго-западным/западным курсом.