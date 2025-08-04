Де зараз "Шахеди", що відомо про ворожу атаку – повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо не нехтувати правилами безпеки й під час тривоги перебувати в укритті.

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Що відомо про атаку "Шахедами" 5 серпня?

Де зараз повітряна тривога: дивіться інтерактивну мапу

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