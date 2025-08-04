Де зараз "Шахеди", що відомо про ворожу атаку – повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо не нехтувати правилами безпеки й під час тривоги перебувати в укритті.
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Що відомо про атаку "Шахедами" 5 серпня?
Де зараз повітряна тривога: дивіться інтерактивну мапу
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
На Чернігівщині загроза ударних дронів із Сумщини. Група ворожих дронів на Сумщині південним курсом. Російські безпілотники на півночі Сумщини. Курс на південь.
На Чернігівщині загроза ударних дронів із Сумщини.
Група ворожих дронів на Сумщині південним курсом.
Російські безпілотники на півночі Сумщини. Курс на південь.