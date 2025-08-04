Ворог використав FPV-дрони та артилерію, а також скидав боєприпаси з БпЛА. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.
Що відомо про атаку?
За інформацією Лисака, під ударом були Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська громади.
На жаль, поранено 3 людей, яких доправили до лікарні. Серед них 4-місячна дівчинка – "важка", а також 40-річна та 46-річна жінки – у стані середньої тяжкості.
За уточненими даними, через артобстріл Марганця, що стався вчора надвечір, пошкоджене транспортне підприємство,
– написав очільник ОВА.
Окрім того, над Дніпропетровською областю знищили 2 БпЛА.
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Нагадаємо, у ніч на 3 серпня противник масовано атакував ударними дронами Харківську область. Пожежі зафіксовано в Чугуєві та Балаклії, постраждали 3 людини.