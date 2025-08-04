Ворог використав FPV-дрони та артилерію, а також скидав боєприпаси з БпЛА. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

Дивіться також Реактивні "Шахеди" із жахливим свистом: що за нові дрони атакували Київ і чи може їх збивати ППО Що відомо про атаку? За інформацією Лисака, під ударом були Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська громади. На жаль, поранено 3 людей, яких доправили до лікарні. Серед них 4-місячна дівчинка – "важка", а також 40-річна та 46-річна жінки – у стані середньої тяжкості. За уточненими даними, через артобстріл Марганця, що стався вчора надвечір, пошкоджене транспортне підприємство,

– написав очільник ОВА. Окрім того, над Дніпропетровською областю знищили 2 БпЛА.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Нагадаємо, у ніч на 3 серпня противник масовано атакував ударними дронами Харківську область. Пожежі зафіксовано в Чугуєві та Балаклії, постраждали 3 людини.