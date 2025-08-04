Враг использовал FPV-дроны и артиллерию, а также сбрасывал боеприпасы с БПЛА. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.

Смотрите также Реактивные "Шахеды" с ужасным свистом: что за новые дроны атаковали Киев и может ли их сбивать ПВО Что известно об атаке? По информации Лысака, под ударом были Никополь, Марганецкая, Мировская, Покровская общины. К сожалению, ранены 3 человека, которых доставили в больницу. Среди них 4-месячная девочка – "тяжелая", а также 40-летняя и 46-летняя женщины – в состоянии средней тяжести. По уточненным данным, из-за артобстрела Марганца, произошедшего вчера вечером, повреждено транспортное предприятие,

– написал глава ОВА. Кроме того, над Днепропетровской областью уничтожили 2 БПЛА.

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Напомним, в ночь на 3 августа противник массированно атаковал ударными дронами Харьковскую область. Пожары зафиксированы в Чугуеве и Балаклее, пострадали 3 человека.