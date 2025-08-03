Повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

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Які наслідки російської атаки на Харківщину?

У ніч на 3 серпня росіяни здійснили масовано атаку уданими БпЛА на Харківщину. У Чугуєві за різними адресами горіли приватна господарча споруда та конструктивні елементи зруйнованого вибухом будинку. Внаслідок ворожої атаки постраждали 3 людини.

Також ворог атакував дронами місто Балаклія. Удари зафіксовані на 2 локаціях.

На першій горіли 8 приватних будинків на загальній площі 1 000 метрів квадратних та суха трава на площі 1 500 метрів квадратних. Завдяки оперативним діям рятувальникам вдалось врятувати 4 людей, зокрема дитину,

– йдеться у повідомленні.

Наслідки російської атаки на Харківщині / Фото ДСНС

Крім того, внаслідок повторно обстрілу ворог пошкодив 2 пожежних автомобіля. На щастя, рятувальники не постраждали.

Нагадаємо, що Росія у ніч на 3 серпня випустила по Україні 76 БпЛА різних типів та 7 ракет. Силам ППО вдалося нейтралізувати 61 повітряну ціль.