Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Зверніть увагу Росія знову атакує "Шахедами": тривога дійшла до Київщини

Що відомо про вибух у Сумах у ніч на 5 серпня?

Вибух у Сумах пролунав близько 21:52. Перед цим, о 21:41, Повітряні сили попереджали, що в області російські дрони. Курс південний/південно-західний.

Пізніше, о 22:19, виконувач обов'язків міського голови Сум прокоментував ситуацію.

Вибух, який щойно пролунав у місті, не завдав шкоди — обійшлося без постраждалих,

– заявив Артем Кобзар.

Також додав, що на місці працюють усі відповідні служби для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Зауважимо, що повітряну тривогу в області оголосили ще о 18:52. Станом на 22:25 вона триває. Тож у жодному разі не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.

До речі, оперативно про повітряну тривогу, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.