Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Що відомо про вибух у Сумах у ніч на 5 серпня?
Вибух у Сумах пролунав близько 21:52. Перед цим, о 21:41, Повітряні сили попереджали, що в області російські дрони. Курс південний/південно-західний.
Пізніше, о 22:19, виконувач обов'язків міського голови Сум прокоментував ситуацію.
Вибух, який щойно пролунав у місті, не завдав шкоди — обійшлося без постраждалих,
– заявив Артем Кобзар.
Також додав, що на місці працюють усі відповідні служби для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
Зауважимо, що повітряну тривогу в області оголосили ще о 18:52. Станом на 22:25 вона триває. Тож у жодному разі не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.
До речі, оперативно про повітряну тривогу, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.