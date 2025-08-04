Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

Обратите внимание Россия снова атакует "Шахедами": тревога дошла до Киевщины

Что известно о взрыве в Сумах в ночь на 5 августа?

Взрыв в Сумах прогремел около 21:52. Перед этим, в 21:41, Воздушные силы предупреждали, что в области российские дроны. Курс южный/юго-западный.

Позже, в 22:19, исполняющий обязанности городского головы Сум прокомментировал ситуацию.

Взрыв, который только что прогремел в городе, не нанес ущерба – обошлось без пострадавших,

– заявил Артем Кобзарь.

Также добавил, что на месте работают все соответствующие службы для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Заметим, что воздушную тревогу в области объявили еще в 18:52. По состоянию на 22:25 она продолжается. Поэтому ни в коем случае не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.

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