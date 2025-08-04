Найбільше постраждав радіоринок. Там вогонь знищив десятки торговельних павільйонів з електронікою та побутовою технікою, передає 24 Канал.

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Які наслідки атаки дронів на Одесу 4 серпня?

За даними видання "Думська", серйозних пошкоджень зазнала історична синагога Пересип. Будівля святині спалахнула.

Відомо, що останніми роками синагога не використовувалась. Протягом багатьох поколінь це місце залишалося осередком молитви, пам'яті та святості, де зберігали й оберігали давні сувої та книги.

Наслідки удару по синагозі / Фото "Думська"

Єврейська громада Одеси закликає світових лідерів та правозахисні організації негайно та однозначно засудити ці повторювані акти агресії.

Безглузді атаки, спрямовані на релігійні споруди та мирних мешканців, – це моральна межа, яка вже надто часто порушується. Це потрібно зупинити,

– сказав Рафаель Крускал, віцепрезидент єврейської громади Одеси та генеральний директор організації Tikva.

До слова, у Київській області внаслідок атаки "Шахедів" пошкоджено 6 приватних будинків та автомобіль.