Обійшлося без постраждалих, однак є пошкодження. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Київської обласної державної адміністрації Миколу Калашника.

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Які наслідки атаки на Київщину 4 серпня?

Уночі повітряну тривогу через рух ворожих БпЛА оголошували в усіх 7 районах Київської області. Там працювали сили протиповітряної оборони, є збиті ворожі цілі.

Зокрема, у Бориспільському районі пошкоджено 6 приватних будинків та автомобіль. В оселях вибиті вікна, двері, понівечені покрівлі та посічені фасади.

Дякую захисникам з проєкту перехоплення ворожих дронів "Чисте небо". Завдяки умілим діям наших мисливців знищено 25 цілей,

– зазначив Калашник.

До слова, власникам пошкодженого житла нададуть усю необхідну допомогу. В ОВА вже працюють над цим разом з місцевою владою та партнерами.

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