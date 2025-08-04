Обошлось без пострадавших, однако есть повреждения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Киевской областной государственной администрации Николая Калашника.

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Какие последствия атаки на Киевскую область 4 августа?

Ночью воздушную тревогу из-за движения вражеских БПЛА объявляли во всех 7 районах Киевской области. Там работали силы противовоздушной обороны, есть сбитые вражеские цели.

В частности, в Бориспольском районе повреждены 6 частных домов и автомобиль. В домах выбиты окна, двери, изуродованные кровли и посеченные фасады.

Спасибо защитникам из проекта перехвата вражеских дронов "Чистое небо". Благодаря умелым действиям наших охотников уничтожено 25 целей,

– отметил Калашник.

К слову, владельцам поврежденного жилья предоставят всю необходимую помощь. В ОВА уже работают над этим вместе с местными властями и партнерами.

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