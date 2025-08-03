В случае объявления воздушной тревоги в вашей области, немедленно направляйтесь в укрытие! Где летят российские БпЛА следит 24 Канал.

Смотрите также Внимательно к тревогам: мониторы фиксируют активность российской авиации

Где летят "Шахеды"?

В каких областях звучит тревога: смотрите на карте

20:43, 3 августа

Полтавская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.

20:25, 3 августа

Вражеские БпЛА на северо-востоке Черниговщины, курс – юго-западный.

20:17, 3 августа

  • Вражеские БпЛА на востоке Харьковщины, курс – западный,
  • на севере Сумщины, курс – южный/юго-западный.
20:02, 3 августа

Сумская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.

20:01, 3 августа

Вражеский БпЛА в направлении северных окраин Харькова. Привлечены средства для его сбивания.

19:41, 3 августа

Вражеский БпЛА на востоке Харьковщины в направлении Печенегов.

Возможна работа ПВО.

19:12, 3 августа

Зафиксированы дополнительные пуски.

19:10, 3 августа

Состоялись пуски Shahed-136/"Герань-2" с аэродрома Миллерово, Ростовская область.

19:08, 3 августа

Состоялись пуски Shahed-136/"Герань-2" с аэродрома "Халино", Курск, а также с "Навля", Брянская область

18:47, 3 августа

Состоялись пуски Shahed-136/"Герань-2" с полигона "Орел-Южный", Орловская область.