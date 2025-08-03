У випадку оголошення повітряної тривоги у вашій області, негайно прямуйте в укриття! Де летять російські БпЛА слідкує 24 Канал.

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Де летять "Шахеди"?

У яких областях лунає тривога: дивіться на карті

20:25, 3 серпня

Ворожі БпЛА на північному сході Чернігівщини, курс – південно-західний.

20:17, 3 серпня

  • Ворожі БпЛА на сході Харківщини, курс – західний,
  • на півночі Сумщини, курс – південний/південно-західний.
20:02, 3 серпня

Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

20:01, 3 серпня

Ворожий БпЛА у напрямку північних околиць Харкова. Залучено засоби для його збиття.

19:41, 3 серпня

Ворожий БпЛА на сході Харківщини в напрямку Печенігів.

Можлива робота ППО.

19:12, 3 серпня

Зафіксовано додаткові пуски.

19:10, 3 серпня

Відбулися пуски Shahed-136/"Герань-2" з аеродрому Міллерово, Ростовська область.

19:08, 3 серпня

Відбулись пуски Shahed-136/"Герань-2" з аеродрому "Халіно", Курськ, а також з "Навля", Брянська область

18:47, 3 серпня

Відбулись пуски Shahed-136/"Герань-2" з полігону "Орел-Південний", Орловська область.