У випадку оголошення повітряної тривоги у вашій області, негайно прямуйте в укриття! Де летять російські БпЛА слідкує 24 Канал.

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Де летять "Шахеди"?

У яких областях лунає тривога: дивіться на карті