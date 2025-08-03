️Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на моніторингові канали. Наразі, за їхніми даними, червоний рівень на залучення бортів Ту-95МС/160/22М3.

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Що відомо про підготовку Росії до можливої атаки на Україну?

У️вечері 3 серпня уже було зафіксовано виліт до 3х бортів стратегічної авіації Ту-95МС з аеродрому "Українка" в Амурській області.

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Також, ймовірно, здійснюється передислокація бортів на аеродром "Оленья" з метою подальшого завдання ракетного удару по території України.

Окрім того, росіяни уже запустили "Shahed-136"/"Герань-2" з Орла, Курська, Міллерова, Брянська.

О 19:51 монітори повідомили, що перші ворожі БпЛА уже з'явилися на Харківщині та Сумщині.

У випадку оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні обов'язково подбайте про свою безпеку та прямуйте в укриття!