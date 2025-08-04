О 08:55 по всій Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К, передає 24 Канал.

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Що відомо про вибухи на Хмельниччині?

О 08:58 Повітряні сили попередили про рух "Кинджала" у напрямку Старокостянтинова через Чернігівщину, Київщину та Житомирщину.

О 09:00 на Хмельниччині чули вибухи.

О 09:01 стало відомо про рух ще однієї ракети у напрямку Старокостянтинова.

О 09:07 монітори повідомили про нові вибухи в області, уточнивши, що їх чули у районі Старокостянтинова.