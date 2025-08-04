Дослідники ISW проаналізували деталі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на звіт Інституту вивчення війни від неділі, 3 серпня.

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Для чого росіянам Донецький аеропорт?

У суботу, 2 серпня, OSINT-спільнота "КіберБорошно" опублікувала супутникові знімки Донецького аеропорту, зроблені нібито в липні 2025 року.

На них видно, що окупанти частково розчистили укріплення на злітно-посадковій смузі та розпочали будівельні роботи на паркінгах, ймовірно, готуючись до встановлення паливних баків.

Росіяни готують Донецький аеропорт / Знімок "КіберБорошно"

Росіяни будують закриті складські приміщення поблизу зруйнованого термінала, а також готують пункти ручного управління дронами, зони розвантаження боєголовок, пости повітряного спостереження та злітно-посадкову смугу.

Місця запуску безпілотників дальнього радіуса дії, розташовані ближче до лінії фронту, скоротять час реакції української протиповітряної оборони,

– пишуть аналітики.

В ISW припускають, що подальше використання Росією окупованої території для таких ударів буде дедалі більше загрожувати Україні та державам НАТО, якщо агресор продовжуватиме наступ.

Нагадаємо, напередодні українська розвідка оприлюднила дані про Руслана Негруба – підполковника Збройних сил Росії, який керує бригадою, що запускає "Шахеди" на цивільну та гуманітарну інфраструктуру України.