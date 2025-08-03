Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на OSINT-спільноту "КіберБорошно".

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Що росіяни будують на території Донецького аеропорту?

OSINT-експерти проаналізували супутникові знімки місцевості, на яких можна побачити, що росіяни будують закриті майданчики для зберігання дронів.

Паралельно вони облаштовують пункти ручного керування, місця для розвантаження бойових частин, хибні позиції, пости повітряного спостереження та готують злітну смугу.

За нашими даними, ці БпЛА планується використовувати не лише як дрони-камікадзе – є й інші сценарії, які ми не розкриваємо з міркувань обмеження розголошення,

– додали автори проєкту "КіберБорошно".

За даними джерел, також очікується застосування реактивних модифікацій "Шахедів".

Російські війська, ймовірно будуть використовувати цей об'єкт передусім для роботи у межах Донецької області.

Росіяни облаштовують інфраструктуру для "Шахедів" / Фото: "КіберБорошно"

Аналітики Defense Express звернули увагу, що ця новина з'явилася на тлі повідомлень про те, що Росія передала дрони-камікадзе "Шахед" бригаді ГРОМ "Каскад", яка діє безпосередньо на фронті.

За їхніми словами, є ознаки того, що окупанти планують розширювати таку практику та, ймовірно, створювати нові майданчики для запуску "Шахедів", "Гербер" та інших подібних безпілотників.