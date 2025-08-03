Авіаційний експерт Богдан Долінце розповів 24 Каналу, що з реактивною тягою росіяни експериментують з 2023 року. Вже на початку 2025-го вони використовували такі дрони в атаках на портові міста.

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Чим небезпечний новий "Шахед"?

Якщо говорити про удари по інших регіонах, то ми бачимо продовження роботи відповідних російських підрозділів з новими засобами. Це так званий "Шахед 236", який використовує реактивні двигуни. Він є значно дорожчим, ніж звичайні безпілотники.

Протидіяти таким "Шахедам" складніше, насамперед через швидкість. Вони рухаються зі швидкістю понад 600 кілометрів за годину. Проти таких засобів мобільні вогневі розрахунки є неефективними без використання спеціальних засобів, таких як ПЗРК.

Щодо їхнього перехоплення, то час на реакцію у 3 – 4 рази менше, ніж на перехоплення звичайного безпілотника. Адже при таких швидкостях час польоту ворожого дрона не перевищує 45 хвилин – годину,

– пояснив авіаційний експерт.

На таких швидкостях для знищення необхідно використовувати автоматизовані системи, наприклад, Gepard чи наземні турелі. Звісно, допоможе залучення винищувальної авіації - F-16, МіГ-29. Здебільшого вони ефективні.

Також не варто забувати про класичні зенітні системи протиповітряної оборони, тобто про весь арсенал, який сьогодні має Україна.

Але вартість перехоплення зенітними ракетами, які коштують декілька сотень тисяч доларів або навіть до мільйона, – може бути неспівмірно високою, якщо порівнювати з вартістю самого безпілотника. Він лише у 2 – 3 рази дорожчий, ніж звичайний "Шахед".

Нагадаємо, внаслідок атаки росіян по Києву 31 липня загинула 31 людина, серед них – 5 дітей. Найбільше жертв через пряме влучання ворога по багатоквартирному будинку. Люди опинилися затиснені під бетонними плитами.