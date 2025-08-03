Авиационный эксперт Богдан Долинце рассказал 24 Каналу, что с реактивной тягой россияне экспериментируют с 2023 года. Уже в начале 2025-го они использовали такие дроны в атаках на портовые города.

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Чем опасен новый "Шахед"?

Если говорить об ударах по другим регионам, то мы видим продолжение работы соответствующих российских подразделений с новыми средствами. Это так называемый "Шахед 236", который использует реактивные двигатели. Он значительно дороже, чем обычные беспилотники.

Противодействовать таким "Шахедам" сложнее, прежде всего из-за скорости. Они движутся со скоростью более 600 километров в час. Против таких средств мобильные огневые расчеты неэффективны без использования специальных средств, таких как ПЗРК.

Относительно их перехвата, то время на реакцию в 3 – 4 раза меньше, чем на перехват обычного беспилотника. Ведь при таких скоростях время полета вражеского дрона не превышает 45 минут – час,

– объяснил авиационный эксперт.

На таких скоростях для уничтожения необходимо использовать автоматизированные системы, например, Gepard или наземные турели. Конечно, поможет привлечение истребительной авиации - F-16, МиГ-29. В основном они эффективны.

Также не стоит забывать о классических зенитных системах противовоздушной обороны, то есть обо всем арсенале, который сегодня имеет Украина.

Но стоимость перехвата зенитными ракетами, которые стоят несколько сотен тысяч долларов или даже до миллиона, – может быть несоизмеримо высокой, если сравнивать со стоимостью самого беспилотника. Он лишь в 2 – 3 раза дороже, чем обычный "Шахед".

Напомним, в результате атаки россиян по Киеву 31 июля погиб 31 человек, среди них – 5 детей. Больше всего жертв из-за прямого попадания врага по многоквартирному дому. Люди оказались зажаты под бетонными плитами.