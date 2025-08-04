Исследователи ISW проанализировали детали. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны от воскресенья, 3 августа.
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Для чего россиянам Донецкий аэропорт?
В субботу, 2 августа, OSINT-сообщество "КиберБорошно" опубликовало спутниковые снимки Донецкого аэропорта, сделанные якобы в июле 2025 года.
На них видно, что оккупанты частично расчистили укрепления на взлетно-посадочной полосе и начали строительные работы на паркингах, вероятно, готовясь к установке топливных баков.
Россияне готовят Донецкий аэропорт / Снимок "КиберБорошно"
Россияне строят закрытые складские помещения вблизи разрушенного терминала, а также готовят пункты ручного управления дронами, зоны разгрузки боеголовок, посты воздушного наблюдения и взлетно-посадочную полосу.
Места запуска беспилотников дальнего радиуса действия, расположены ближе к линии фронта, сократят время реакции украинской противовоздушной обороны,
– пишут аналитики.
В ISW предполагают, что дальнейшее использование Россией оккупированной территории для таких ударов будет все больше угрожать Украине и государствам НАТО, если агрессор будет продолжать наступление.
Напомним, накануне украинская разведка обнародовала данные о Руслане Негрубе – подполковнике Вооруженных сил России, который руководит бригадой, запускающей "Шахеды" на гражданскую и гуманитарную инфраструктуру Украины.