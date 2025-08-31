Глава ОВА Олег Кипер уточнил, что в результате атаки более 29 тысяч абонентов остались без электроэнергии. Также повреждены частные дома и административные помещения, передает 24 Канал.

Что известно об ударе по энергетической инфраструктуре Одесской области?

В ДТЭК подтвердили повреждения энергетической инфраструктуры в Одесской области. Там заявили, что оккупанты атаковали четыре энергетических объекта ДТЭК.

Как только энергетики получат разрешение от военных и спасателей, сразу начнут осмотр оборудования и аварийно-восстановительные работы,

– говорится в заявлении компании.

Ранее в Центре противодействия дезинформации предупреждали о том, что противник накануне отопительного сезона возобновляет атаки по украинской энергетике. Так, например, 27 августа вражеские удары вызвали отключение электроэнергии в Полтавской, Сумской и Черниговской областях – более 100 000 домохозяйств остались без света.

Что известно о ночной атаке 31 августа?