Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на гендиректора Укрпочты Игоря Смелянского.
Обратите внимание! Международные компании профинансировали зарплаты миллиона российских солдат, – Newsweek
Отделения 02098 больше нет
Но свои посылки можно забрать по другому адресу.
После последнего обстрела отделения Укрпочты №02098, которое находилось в Киеве на улице Шумского, 4А, – больше нет. Ракета врага полностью его уничтожила. Однако почти все посылки уцелели и уже с сегодняшнего дня ждут своих владельцев в отделении №02152 по адресу: улица Ивана Миколайчука, 13А,
– написал Смелянский.
Он заверил, что компания отдельно свяжется с каждым клиентом и проинформирует его.
"Конечно, компенсируем то небольшое количество посылок, которое было повреждено в результате обстрела. Счет, как всегда, потом выставим России", – добавил генеральный директор Укрпочты.
Разрушенное отделение Укрпочты в Киеве / Фото из телеграм-канала Игоря Смелянского
Смелянский поблагодарил команду, "которая сразу, как только это стало возможным, боролась за то, чтобы максимально сохранить посылки клиентов и восстановить работу".
Следует сказать, что отделение не закроют. Сейчас продолжается поиск нового помещения. Чиновник убеждает, что сделают все возможное, чтобы переезд состоялся в кратчайшие сроки.
Куда еще попала Россия во время последней атаки в Киеве 28 августа?
- Во-первых, это сортировочное депо "Новой почты". К сожалению, пострадали трое работников.
- Повреждены два здания Главного управления Государственной налоговой службы, здание, где расположен главный офис банка "Кредит Днепр", главный офис ОТП Банка, а также два его отделения.
- Кафе-кондитерская Honey на Жилянской разрушено российским ракетным ударом и требует полного восстановления.
- Также пострадали книжные магазины Readeat и "КнигоЛенд", там взрывная волна выбила окна и повредила помещения.