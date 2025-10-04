Він наголосив на потребі посилення підтримки України та запровадження додаткових санкцій проти Росії для збільшення тиску. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його публікацію у соцмережі Х.
Що сказав Сибіга про атаку?
Український міністр, коментуючи нещодавню російську атаку, зазначив, що це були прицільні та навмисні удари безпілотниками з боку противника. Він наголосив, що росіяни здійснили саме два удари по пасажирських потягах.
Це одна з найжорстокіших російських тактик – так званий "подвійний удар", коли другий удар потрапляє по рятувальниках і людям, що евакуюються. Російські терористи мають отримати жорстку відповідь за цей навмисний і брутальний терор проти цивільних,
– ідеться у повідомленні.
На його думку, зараз необхідне запровадження нових нищівних санкцій проти Росії та посилення підтримки України. За словами Сибіги, це можна і потрібно реалізувати для того, щоб "підвищити ціну цієї війни для Росії".
"Путін має відчути особисту небезпеку продовження цієї війни для себе та свого режиму", – резюмував Андрій Сибіга.
Що відомо про російську атаку?
- Відомо, що росіяни 4 жовтня завдали удару по залізничному вокзалу у Шосткинській громаді. Під атакою опинився пасажирський потяг сполученням Шостка – Київ. За даними ОВА, внаслідок атаки постраждали пасажири.
- Зазначалося, що внаслідок атаки ворога на потяг є щонайменше 30 потерпілих. За останнім оновленням, до медичних закладів доставлено 8 поранених, зокрема, одна людина зараз перебуває у важкому стані в реанімації.
- Президент України Володимир Зеленський засудив атаку, через яку постраждали цивільні. Він додав, що потрібно діяти спільно з усіма, хто не вважає вбивства й терор нормою, і наголосив на необхідності рішучих дій.