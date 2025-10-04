Він наголосив на потребі посилення підтримки України та запровадження додаткових санкцій проти Росії для збільшення тиску. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його публікацію у соцмережі Х.

Що сказав Сибіга про атаку?

Український міністр, коментуючи нещодавню російську атаку, зазначив, що це були прицільні та навмисні удари безпілотниками з боку противника. Він наголосив, що росіяни здійснили саме два удари по пасажирських потягах.

Це одна з найжорстокіших російських тактик – так званий "подвійний удар", коли другий удар потрапляє по рятувальниках і людям, що евакуюються. Російські терористи мають отримати жорстку відповідь за цей навмисний і брутальний терор проти цивільних,

– ідеться у повідомленні.

На його думку, зараз необхідне запровадження нових нищівних санкцій проти Росії та посилення підтримки України. За словами Сибіги, це можна і потрібно реалізувати для того, щоб "підвищити ціну цієї війни для Росії".

"Путін має відчути особисту небезпеку продовження цієї війни для себе та свого режиму", – резюмував Андрій Сибіга.

Що відомо про російську атаку?