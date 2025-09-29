Про це Сибіга заявив під час виступу на Варшавському безпековому форумі, повідомляє 24 Канал.

Що Сибіга каже про завершення війни?

Андрій Сибіга наголосив, що стійкість України не є причиною нескінченної війни.

Ми хочемо завершити цю війну цього року. Після зустрічі президента Зеленського та президента Трампа в Нью-Йорку у нас справді з'явився імпульс, хоча я був би дуже обережним,

– додав міністр.

За його словами, зараз Україна отримала додаткову дипломатичну динаміку для мирних зусиль у правильному напрямку і це важливо.

Сибіга заявив, що тепер необхідно забути про марні сподівання та всі ілюзії й визнати, що Росія веде війну проти нас і трансатлантичної спільноти.

Так, формально НАТО, Європа не воюють з Росією, але Росія вже веде гібридну війну з трансатлантичною спільнотою. Тому нам потрібні відповідні дії,

– підсумував глава МЗС.

Україна продовжуватиме удари по ворожих об'єктах