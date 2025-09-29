Політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко в ефірі 24 Каналу пояснив, що у затяжній війні проти Європи Путін програє через неспівмірні економічні можливості. Водночас він наголосив, що країни ЄС поки не мають достатніх механізмів захисту.

Дивіться також Україна пропонує Польщі та союзникам створити спільний повітряний щит

Європа без американської "парасольки"

Європа десятиліттями покладалася на США як головного гаранта безпеки. Тепер країни континенту змушені рахуватися з тим, що можуть залишитися сам на сам перед російською загрозою.

У війні вдовгу проти Європи Путін програє, бо неспівмірні економічні потенціали,

– зазначив Буряченко.

Політолог пояснив, що післявоєнна система переклала питання безпеки на Сполучені Штати, тоді як сам ЄС розвивався як економічне об'єднання без власної армії. Він підкреслив, що створити її швидко неможливо, адже рішення потребують консенсусу всіх членів. У такій ситуації найближчою опорою для Європи може стати Україна, чиї Збройні Сили здатні відіграти ключову роль у протидії Росії.

Крах архітектури світової безпеки

Сучасні інституції дедалі частіше демонструють неспроможність реагувати на агресію Росії. Це особливо помітно на прикладі ООН, де держава-агресор продовжує диктувати свої умови.

Міністр закордонних справ Росії виходить на Генасамблеї й заявляє, що вони воювали, воюють і будуть воювати,

– звернув увагу Буряченко.

На його думку, така ситуація фактично стала вироком післявоєнній системі, яка мала гарантувати стабільність. Європейці все більше розуміють, що можуть залишитися сам на сам перед загрозами. У цих умовах підтримка України стає питанням їхньої власної безпеки.

Армія ЄС: чому її створення затягується?

Європейський Союз поки не має сил, які могли б стати гарантією його безпеки. Навіть ідея створення спільної армії наштовхується на внутрішні розбіжності.

Найближчим часом європейці навряд чи зможуть створити власну армію, бо для цього потрібен консенсус усіх членів,

– зауважив політолог.

Він пояснив, що розбудова таких сил вимагатиме повної перебудови економіки та відмови від багатьох соціальних програм. Це може призвести до посилення ультраправих рухів і навіть до політичної кризи всередині Союзу. При цьому окремі країни, як-от Німеччина, будуть готовими до відсічі Росії, однак загалом ЄС потребує еволюції під тиском нових загроз.

Що відомо про порушення повітряного простору Європи російськими дронами?