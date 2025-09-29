Об этом Сибига заявил во время выступления на Варшавском форуме по безопасности, сообщает 24 Канал.

Что Сибига говорит о завершении войны?

Андрей Сибига отметил, что устойчивость Украины не является причиной бесконечной войны.

Мы хотим завершить эту войну в этом году. После встречи президента Зеленского и президента Трампа в Нью-Йорке у нас действительно появился импульс, хотя я был бы очень осторожным,

– добавил министр.

По его словам, сейчас Украина получила дополнительную дипломатическую динамику для мирных усилий в правильном направлении и это важно.

Сибига заявил, что теперь необходимо забыть о напрасных надеждах и все иллюзии и признать, что Россия ведет войну против нас и трансатлантического сообщества.

Да, формально НАТО, Европа не воюют с Россией, но Россия уже ведет гибридную войну с трансатлантическим сообществом. Поэтому нам нужны ответные действия,

– подытожил глава МИД.

Украина будет продолжать удары по вражеским объектам