Он отметил необходимость усиления поддержки Украины и введения дополнительных санкций против России для увеличения давления. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его публикацию в соцсети Х.
Смотрите также Украина хочет закончить войну в 2025, – Сибига
Что сказал Сибига об атаке?
Украинский министр, комментируя недавнюю российскую атаку, отметил, что это были прицельные и умышленные удары беспилотниками со стороны противника. Он отметил, что россияне совершили именно два удара по пассажирским поездам.
Это одна из самых жестоких российских тактик – так называемый "двойной удар", когда второй удар попадает по спасателям и людям, что эвакуируются. Российские террористы должны получить жесткий ответ за этот преднамеренный и грубый террор против гражданских,
– говорится в сообщении.
По его мнению, сейчас необходимо введение новых сокрушительных санкций против России и усиление поддержки Украины. По словам Сибиги, это можно и нужно реализовать для того, чтобы "повысить цену этой войны для России".
"Путин должен почувствовать личную опасность продолжения этой войны для себя и своего режима", – резюмировал Андрей Сибига.
Что известно о российской атаке?
- Известно, что россияне 4 октября нанесли удар по железнодорожному вокзалу в Шосткинской общине. Под атакой оказался пассажирский поезд сообщением Шостка – Киев. По данным ОВА, в результате атаки пострадали пассажиры.
- Отмечалось, что в результате атаки врага на поезд есть по меньшей мере 30 пострадавших. По последнему обновлению, в медицинские учреждения доставлены 8 раненых, в частности, один человек сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации.
- Президент Украины Владимир Зеленский осудил атаку, из-за которой пострадали гражданские. Он добавил, что нужно действовать совместно со всеми, кто не считает убийства и террор нормой, и подчеркнул необходимость решительных действий.