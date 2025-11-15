Для чого українцям платити за повірку лічильника?
Закон зобов’язує власників квартирних лічильників регулярно перевіряти їхню справність. Ця процедура потрібна для того, щоб прилад точно визначав обсяги споживання, пише 24 Канал з посиланням на Українське радіо.
Цікаво До якого числа потрібно витратити тисячу від Зеленського
Зношені лічильники можуть рахувати неточно, а це означає переплати. При цьому, саме споживач має її замовити та оплатити. Тож українцям варто заздалегідь підготуватися до цих витрат.
Чи обовʼязково усім здійснювати повірку лічильника?
Як пояснили у Мінекономіки, міжповірочний інтервал для більшості лічильників становить чотири роки. Водночас окремі прилади, зокрема газові лічильники, можуть мати інший термін: два або навіть вісім років, залежно від їхнього типу та технічних характеристик.
При цьому, усі власники лічильників мають обов’язково проходити повірку, інакше їхні показання просто не прийматимуться. У такому разі оплату за комунальні послуги нараховуватимуть за нормативами, які часто вищі за фактичне споживання.
Як проводять повірку лічильника?
Процедура повірки зазвичай триває до п’яти днів. Спеціалісти знімають лічильник, доставляють його до лабораторії та перевіряють на точність роботи.
Після завершення перевірки прилад пломбують та оформлюють акт у двох примірниках. Один з яких передають власнику.
Якщо споживач не пам’ятає дату останньої повірки, це не проблема: фахівці відповідного відділу самі зв’яжуться з ним і завчасно повідомлять про необхідність процедури.