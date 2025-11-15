Для чого українцям платити за повірку лічильника?

Закон зобов’язує власників квартирних лічильників регулярно перевіряти їхню справність. Ця процедура потрібна для того, щоб прилад точно визначав обсяги споживання, пише 24 Канал з посиланням на Українське радіо.

Зношені лічильники можуть рахувати неточно, а це означає переплати. При цьому, саме споживач має її замовити та оплатити. Тож українцям варто заздалегідь підготуватися до цих витрат.

Чи обовʼязково усім здійснювати повірку лічильника?

Як пояснили у Мінекономіки, міжповірочний інтервал для більшості лічильників становить чотири роки. Водночас окремі прилади, зокрема газові лічильники, можуть мати інший термін: два або навіть вісім років, залежно від їхнього типу та технічних характеристик.

При цьому, усі власники лічильників мають обов’язково проходити повірку, інакше їхні показання просто не прийматимуться. У такому разі оплату за комунальні послуги нараховуватимуть за нормативами, які часто вищі за фактичне споживання.

Як проводять повірку лічильника?