Коли потрібно проводити повірку лічильників

Повірку квартирних приладів обліку необхідно проводити в середньому раз на 4 роки, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Київтеплоенерго".

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Як повідомляють у компанії, споживачі отримують автоматичні сповіщення про наближення терміну повірки. Крім того, дату завершення міжповірочного інтервалу можна перевірити самостійно – у паспорті лічильника або у свідоцтві про його попередню повірку.

Після проходження відповідної процедури буде надано свідоцтво з підтвердженням точності роботи приладу. Отримані копії документів щодо повірки потрібно передати до ЦКС дистанційно чи особисто в сервісний центр. Це потрібно для актуалізації даних в інформаційно-аналітичній системі.

Хто має замовляти повірку лічильника

Також повірку квартирних приладів обліку клієнти можуть замовляти самостійно. Її здійснюють лише ліцензовані компанії, перелік яких – на сайті Міністерства економіки України. За результатами повірки видається свідоцтво, що підтверджує точність роботи лічильника.

Деталі щодо повірки лічильників кияни можуть уточнити в операторів гарячої лінії "Київтеплоенерго" за телефоном: (044) 207-88-88.

Вчасно повірений лічильник гарантує, що у платіжці відображатимуться лише фактично спожиті обсяги тепла та гарячої води. У разі прострочення повірки, згідно із законодавством, нарахування здійснюватимуть за середнім споживанням за останній опалювальний період.

Зауважте! За рахунок плати на абонентське обслуговування здійснюється обслуговування і повірка лише будинкових приладів обліку. Повірка квартирних лічильників здійснюється за рахунок клієнта.