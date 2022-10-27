Експерт з ЖКП Олег Попенко, у коментарі 24 каналу, зауважив, що тарифи для населення підіймати не будуть, оскільки "вже є відповідні заяви, що принципово тарифи для населення залишаться на старому рівні."
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А от тарифи для бізнесу дійсно планують підняти з 1 листопада й вже давно це питання обговорюється. Питання тільки до якого рівня їх піднімуть.
Попенко нагадує, що у вересні велись розмови про те, що прайс-кепи на тарифи для бізнесу будуть на рівні 5 гривень. У цю ціну закладалась максимальна вартість електроенергії без врахування доставки та розподілу.
Сьогодні вже є пропозиції та проєкт НКРЕКП, що тарифи будуть на рівні 6 гривень. Тобто фактично електроенергія буде коштувати для бізнесу на рівні 7 – 7,5 гривень,
– резюмує Попенко.
Бізнес заявляє про можливу зупинку підприємств
На тлі розмов про підвищення тарифів на електроенергію, у жовтні, бізнес заявив, що у разі зростання цін на електроенергію зросте відповідно й ціна собівартості їх продукції та вплине загалом на економіку підприємства. Ба більше, деякий бізнес заявив про закриття підприємств.
Детальніше Бізнес заявив про можливу зупинки підприємств: все через підвищення цін на електроенергію
- Через зростання тарифів на електроенергію для бізнесу може закритись завод "Дніпроазот". Це єдиний виробник хлору для українських водоканалів, який знаходиться у простої, хоча підприємство й підтримує мінімальну діяльність. Через зростання цін надалі це робити підприємство не зможе, а, зі слів представника заводу, після повної зупинки підприємства, відновити роботу буде неможливо.
- Покровський гірничо-збагачувальний комбінат (ПГЗК) також чекає закриття. "Знижується попиту на нашу продукцію, зростає собівартість виробництва, є проблеми з закупівлями матеріалів для ремонтів та обслуговування обладнання. Тому наше підприємство не може більше витримувати цю складну ситуацію", – зазначив заступник головного енергетик ПГЗК.
- Також через вищі тарифи на електроенергію може зупинитися Марганецький ГЗК.