Бізнес просить не підвищувати прайс-кепи

Промисловий бізнес з різних галузей економіки просить Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), не збільшувати прайс-кепи на електроенергію на:

ринку "на добу наперед" (РДН),

внутрішньодобовому ринку (ВДР),

балансуючому ринку.

У разі ж підвищення, промисловці заявляють про велику ймовірність зупинки виробництва.

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Що означає підвищення прайс-кепів

Прайс-кеп – це цінове обмеження, або ж гранична ціна. Тобто в даному контексті мовиться про максимальну та мінімальну ціну, яку встановлює НКРЕКП на ринку електроенергії для бізнесу. Що стосується погодинної ціни ринку "на добу наперед" (РДН), то вони індикативні й впливають як на ціни довгострокових контрактів, так і на ціни електричної енергії для споживачів.

Чинні прайс-кепи

З 01:00 по 07:00 та 24:00: мінімальна ціна становить 1 379 гривень за мегават-годину, максимальна – 2 000 гривень за мегават-годину;

З 08:00 по 23:00: мінімальна – 2646 гривень за мегават-годину, максимальна – 4000 гривень за мегават-годину.

Верхнє обмеження ціни захищає споживачів від надмірного росту цін в період дефіциту, тобто осінньо-зимовий період. Разом з тим максимальний прайс-кеп має бути економічно обґрунтованим для генерації з урахуванням вартості паливної складової.

Олег Попенко Експерт з ЖКП, голова правління Спілки споживачів комунальних послуг На сьогодні є вже проєкт про збільшення прайс-кепів на електроенергію. Так прайс-кеп було 2 – 4 тисячі гривень за мегават-годину, тобто мінімальна та максимальна вартість. А зараз прайс-кепи зростуть до 5 тисяч гривень.

Експерт раніше пояснював, у коментарі 24 каналу, що зараз вартість електроенергії для бізнесу складає 3,2 – 3,50, можливо,3,60, а у зв’язку зі зростанням прайс-кепів, вона зросте до 4 – 4,50 гривні мегават-годину.

Тобто на гривню зросте вартість електроенергії в порівнянні з сьогоднішньою,

– розповів Попенко.

Аргументи промислового бізнесу

Олександр Завгородній, директор з економіки та фінансів Нікопольського заводу феросплавів, під час публічного обговорення рішення НКРЕКП, заявив, що електроенергія – основна складова собівартості продукції заводу, тому зростання цін суттєво вплине на економіку підприємства. Його підприємство у зв'язку з підвищенням прайс-кепів попередньо планує знаходитися в простої протягом зимового періоду. Зважаючи на ймовірне зростання прайс-кепів, зростання цін на ринку електроенергії, а також наміри підвищувати вартість транспортування та диспетчеризації електроенергії, ми прийняли рішення зупинити роботу підприємства вже з листопада,

– заявив він. Заступник голови правління з фінансів Запорізького заводу феросплавів Олег Качко наголосив, що підвищення прайс-кепів неминуче призведе до зростання цін на електроенергію і, як наслідок, призведе до зростання собівартості продукції та неминучої зупинки підприємства. Підвищення граничних цін на електроенергію коштуватиме підприємству додатковий 1 мільярд гривень на рік. Невідомо, де брати ці кошти, коли є проблеми з логістикою в середині країни, потрібно втримувати персонал, зарплати платити. Тому в умовах війни це не дуже правильне рішення,

– вважає Качко. Деякі підприємства закриються назавжди Також через підвищення граничних цін може назавжди припинити свою діяльність завод "Дніпроазот". Нагадаємо, що від початку війни єдиний виробник хлору для українських водоканалів, знаходиться у простої, хоча підприємство й підтримує мінімальну діяльність. Однак через зростання цін надалі це робити підприємство не зможе, а, зі слів представника заводу, після повної зупинки підприємства, відновити роботу буде неможливо. Також під загрозою закриття може опинитись й Покровський гірничо-збагачувальний комбінат (ПГЗК). ПГЗК – це містоутворююче підприємство, від нашої роботи залежить існування міста Покровськ. Ми намагаємося працювати у вкрай складних умовах: знижується попиту на нашу продукцію, зростає собівартість виробництва, є проблеми з закупівлями матеріалів для ремонтів та обслуговування обладнання. Тому наше підприємство не може більше витримувати цю складну ситуацію,

– зазначив заступник головного енергетик ПГЗК. Володимир Боднар, заступник голови правління з економіки та фінансів Марганецького ГЗК, додав, що підприємство постійно знаходиться під обстрілами ворожої артилерії. Проте через зростання витрат робота підприємства може зупинитися. А якщо підвищаться прайс-кепи, то через зупинку великої кількості підприємств, цю електроенергію нікому буде продавати,

– розповів Боднар.