З останнім громадяни нашої держави впоралися на відмінно, продемонструвавши згуртованість тоді, коли це вкрай необхідно. Саме тому вже другий ранок поспіль вдалося уникати аварійних відключень світла.

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Українці заощаджують електроенергію

Як зазначають в "Укренерго", зранку 30 жовтня українці спожили на 2,6% менше електроенергії, якщо порівнювати з минулим днем. Крім того, верхню точку ранкового піка зафіксували пізніше. Це також уповільнило зростання використання електроенергії, а отже – навантаження мережі.

У суботу ввечері ми також побачили, що українці заощадливо поставилися до споживання електроенергії,

– наголошують в "Укренерго".

Якщо говорити мовою цифр, то в години вечірнього навантаження знизилося споживання у:

Києві на 6,2%;

Київській області – 3,3%;

Черкаській області – 17,8%;

Харківській області – 7,0%;

Чернігівській області – 5,9%.

Тож у компанії подякували усім українцям, котрі долучаються до боротьби на енергетичному фронті. Завдяки заощадженню електроенергії вдається підтримувати стабільну роботу системи в Україні.

Водночас мешканців нашої держави попрохали не перевантажувати мережу напередодні початку робочого тижня. В "Укренерго" закликали не вмикати кілька потужних приладів одночасно. Якщо виникає потреба випрати одяг, скористатися бойлером або обігріти помешкання, то слід робити це вночі, коли навантаження знизиться.



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Але без аварійних відключень не обійшлося

Об 09:39 мер Рівного Олександр Третяк зауважив, що у місті тривають аварійні відключення. За його словами, без світла залишилися кілька районів. Ремонтні бригади на той момент уже були залучені до роботи та намагалися відновити електроенергію.

Відомо, що без світла залишилися район Грабника, центр міста, район ТзОВ "Рівнеобленерго". Станом на 12:30 актуальної інформації, яка б стосувалася відновлення постачання електроенергії, не надходило.

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