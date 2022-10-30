От электроснабжения полностью зависит жизнь украинцев. Об этом советница министра энергетики заявила в интервью.

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Россияне бьют не по графику, – Зеркаль о жалобах на графики отключений

От света зависит снабжение водой, возможность приготовить еду, отопить дом. Так что россияне фактически совершают военное преступление.

Они бьют по местам, которые труднее всего восстанавливать. Под Киевом есть подстанция, которая уже 7 раз подвергалась разрушениям в результате обстрелов. Люди, которые ее восстанавливают просто работают и не знаю, прилетит ли,

– отметила Зеркаль.

Сейчас украинцы жалуются, что свет выключают не по графику. Однако советница министра отметила, что враг запускает ракеты не по графику. Потому и возникают такие ситуации. Работникам приходится перебрасывать все напряжение на запасные линии, которые на него не рассчитаны.

Кроме того, в Киев постоянно возвращаются люди. За последние недели в столицу приехали 250 тысяч человек. Всего в столице сейчас живут более 3 миллионов человек.

Мы ожидаем, что потребление в декабре этого года будет на уровне декабря прошлого года, а это очень много,

– подчеркнула Зеркаль.

Коротко об отключении света в Украине

Из-за массовых ракетных ударов по объектам энергетики во многих городах Украины ввели ограничения на электроэнергию.

Самыми жесткими они являются в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях. Свет для жителей этих регионов отключается на 4 – 6 часов.

По состоянию на 30 октября удалось снизить уровень потребления электроэнергии на 2,6% по сравнению с предыдущим днем. Больше всего сэкономили жители Черкасской области.



Как правильно использовать электроприборы / Коллаж 24 канала

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