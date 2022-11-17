Вміст пакета допомоги не розголошують, виходячи з оперативних міркувань і задля безпечної доставки. Також наразі немає інформації про методи та терміни постачання.

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Фінляндія надасть Україні ще один пакет допомоги

У Міноборони Фінляндії розповіли, що передадуть Україні чергову партію обладнання, призначеного для оборонних цілей. Відповідне рішення ухвалив президент на пропозицію уряду 17 листопада.

Це вже десятий подібний пакет допомоги, який вирушить із Фінляндії до України. Зараз готується найбільше постачання обладнання оборонного характеру,

– заявив міністр оборони Антті Кайкконен.

При наданні додаткової допомоги враховувалися як потреби України, так і стан ресурсів Оборонних сил Фінляндії. Вартість пакета становить 55,6 мільйона євро.

Німеччина також надає військову допомогу

Згідно з затвердженим планом, Німеччина передасть Сили оборони України:

боєприпаси до реактивної системи залпового вогню MARS II;

8 великовантажних напівпричепів M1070 Oshkosh;

39 прикордонних патрульних машин;

запасні частини великокаліберного кулемета М2;

30 MG3 для броньованих евакуаційних машин;

116 польових обігрівачів;

28 датчиків захисту від дронів і глушників;

20 оновлень пропускної здатності для електронних пристроїв для захисту від дронів;

4 навантажувачі.

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