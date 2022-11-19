Каждый житель освобожденных территорий может по желанию уехать в безопасные районы. Об этом рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на брифинге, передает 24 канал.
К теме В Херсон прибыл первый поезд с 24 февраля: щемящее видео
Государство покроет расходы
Верещук отметила, что государство возместит расходы, необходимые для эвакуации. Деньги для этого есть. Речь об обеспечении:
- дороги,
- проживания,
- медицинской помощи и т.д.
Некоторые жители Херсона уже заявили, что хотят эвакуироваться. Речь идет об уязвимых категориях граждан, которые не могут себя обеспечить.
Составляют списки желающих эвакуироваться
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что в деоккупированных населенных пунктах области составляют списки желающих эвакуироваться. В Николаеве был создан транзитный пункт, где люди могут находиться в течение недели до выезда. Оттуда их отправляют в разные регионы Украины.
Министр добавила, что власти должны предложить каждому выехать через Николаев или Кривой Рог в западные области.
У нас на это есть средства, есть понимание и самое главное – опыт. Потому что мы уже это делали на Харьковщине и Донбассе,
– заверила Верещук.
Жителям советуют пока не возвращаться домой
Оккупанты обстреливают освобожденные территории Херсонщины чуть ли не каждый день. Первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский в эфире телемарафона призвал выехавших людей пока не возвращаться. Пока рано, поскольку есть "прилеты" и много заминированных территорий.
Смотрите больше – в освобожденный Херсон отправился первый украинский поезд: видео