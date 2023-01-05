Такие действия Ломаченко, придерживающийся пророссийских взглядов, недопустимы во время войны. Об этом рассказал 24 Канала секретарь СНБО Алексей Данилов. Он подчеркнул, что сегодня государство борется не с церковью, а с гражданами, которые поддерживают Россию.

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Если поддерживаете Россию, будете иметь хлопоты

Он подчеркнул, что люди могут ходить молиться куда угодно и какому угодно Богу.

Нам все равно, человек в рясе, в костюме Brioni или в спортивном костюме, если он будет поддерживать Россию и будет открыто выступать с соответствующими заявлениями, такой человек будет иметь хлопоты с нашей страной,

– отметил секретарь СНБО.

По его словам, всем это нужно понять – сегодня наша обязанность чистить всю эту российскую агентуру с нашей территории.

"У нас нет задачи воевать с церковью – я имею в виду институцию, организацию и т.д. Но, если те или иные люди причастны к поддержке страны-агрессорки, имеют с ней контакты, то пусть скажут об этом вслух, соберут свои вещи и отправятся на Россию – что им тогда здесь делать?" – считает Алексей Данилов.

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Обратите внимание! 31 декабря Ломаченко опубликовал в инстаграмме два видео с митрополитом Лонгиным. Тот в проповеди отметил, что якобы Украина "начала войну против Бога, против церкви и украинского народа". В комментариях к видео украинцы жестко высказались по поводу "проповеди" и лично Ломаченко.

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